料理をしない夫は留守番の度にデリバリーや偏った食事ばかりで健康や家計に問題が。何とかさせたいと考えた末に思いついたある秘策とは！？今回は筆者の友人から聞いた、料理をしない夫に関するエピソードをご紹介します。 困った！ 料理をしない夫に魔法の秘策！！