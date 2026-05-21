ロッキーズ一塁手ラムフィールドのファインプレーダグアウトから逆さに突き出ているのは、2本の足――。米大リーグで撮影された、日本のミステリー映画の名場面さながらの一枚にネット上のファンから注目が集まっている。菅野智之投手が所属するロッキーズは、本拠地クアーズフィールドで18日（日本時間19日）、レンジャーズと対戦。初回のレンジャーズの攻撃で、3番ヤングのファウルフライを追いかけたロッキーズの一塁手のラ