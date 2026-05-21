２７日に放送されるフジテレビ系ドラマ「ＬＯＶＥＤＯＮＥ」（水曜・午後１０時）第７話ゲストにお笑いトリオ「ネプチューン」の堀内健、丸山智己の出演が決定した。堀内がフジの連ドラに出演するのは、２００４年放送の「ワンダフルライフ」以来２２年ぶり。「ＬＯＶＥＤＯＮＥ」はディーン・フジオカ主演の法医学ヒューマンミステリー。日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手