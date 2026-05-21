ベッツがホストを務める番組「On Base with Mookie Betts」米大リーグ・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手がホストを務める米番組「On Base with Mookie Betts」が、現地19日までに米スポーツメディア「ブリーチャー・リポート」公式YouTubeで公開された。番組では2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝戦がトークテーマに。エンゼルスで同僚だった大谷翔平投手とマイク・トラウト外野手の対戦で決着したが