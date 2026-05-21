マリーゴールドは２３日に大田区のＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおた（大田区総合体育館）で旗揚げ２周年記念大会「ＭＡＲＩＧＯＬＤＳＨＩＮＥＦＯＲＥＶＥＲ２０２６〜ＡＧｌｏｒｉｏｕｓＣｅｌｅｂｒａｔｉｏｎ〜マリーゴールド２周年記念〜」を開催する。２０２４年５・２０後楽園ホールで旗揚げした団体。メインイベントの２周年記念スペシャルマッチでこの大会を最後に退団する林下詩美がマーベラスのＡＡ