忙しい毎日の中で、朝から理由もなく気持ちが沈んだり、些細なことでイライラしてしまったりすることはないだろうか。ひよこさんがInstagramに投稿した作品『暴君』は、余裕を失ってしまった日のリアルな感情を描き注目を集めている。 【漫画】「暴君」を読む それは、仕事の日のとある朝のこと。作者は朝起きた瞬間から「仕事に行きたくない」「誰とも話したくない」という重たい気持ちに襲われる。仕事へ行く準備をしていても