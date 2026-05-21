グラビアアイドルで女優の西野夢菜が18日、自身のインスタグラムを更新。滝行に挑戦したことを明かした。 【写真】落差23mはダテじゃない容赦ない水圧にずぶ濡れ状態 西野は「遂に滝行、行ってきました。」と記し、白の道着に身を包んだ忍者ポーズのショットを公開。ハッシュタグには「足柄山の金太郎伝説」で有名な神奈川県南足柄市にある「#夕日の滝」と刻まれている。 激しくしぶきが上がる滝は23ｍの落差を感