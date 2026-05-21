W杯優勝国連載?優勝国は大会中に完成するアメリカ、カナダ、メキシコの3か国で開催されるワールドカップまであと1か月を切った。8大会連続8度目の出場となる日本代表は、今大会の目標に“W杯優勝”を掲げる。FOOTBALL ZONEでは「W杯優勝国の法則を探る」と題し、これまで優勝経験のある8か国を分析。第4回は大会中の調整力について。（取材・文＝中野吉之伴／全6回の4回目）◇◇◇ワールドカップが近づくたび