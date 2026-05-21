「被害100兆ウォン台のスト」の懸念はひとまず回避された。サムスン電子労組のスト予定時間である21日0時を1時間後に控え労使が劇的に暫定合意案を導出した。今年から10年間、事業成果の10．5％を財源として自社株形態の特別経営成果級を支給するという内容だ。ただ公開された合意書には赤字事業部にも事実上大規模成果給支給の道を開く内容が盛り込まれており今後の後遺症も少なくない見通しだ。20日午後10時45分ごろ、雇用労働部