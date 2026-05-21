ホルムズ海峡で足止めされていた韓国籍船26隻のうち1隻が、初めて海峡を抜け出した。政府はイラン側と交渉を重ねてきた結果だとしているが、今月4日に発生したHMM NAMU（ナム）号被弾事件について、イランの関与が有力視されるようになり、関連交渉が進展したとの見方もある。趙顕（チョ・ヒョン）外交部長官は20日午後、国会外交統一委員会で、「現在、韓国のタンカーがホルムズ海峡を通過している」とし、「イラン当局との協議を