習近平中国国家主席とウラジーミル・プーチン露大統領が北京で会談し、米国を牽制（けんせい）する「反西側連帯」を強調した。20日、国営新華社通信によると、習主席は同日午前、北京人民大会堂でプーチン大統領と首脳会談を行い、「複雑で混乱した国際情勢が続く中、中ロは平等な待遇、相互尊重、信義と約束の順守、協力と共栄を基盤に『新時代全面的戦略協力パートナー関係』を発展させてきた」と述べた。習主席は続けて「中ロ善