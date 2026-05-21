俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜後10：00）の第7話（27日）に俳優の丸山智己の出演が発表された。【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像第7話で描かれるのは、放送20周年を迎えた人気バラエティー番組の祝賀会で起きた悲劇。その華やかな夜、番組MCを務める人気タレント・天城耕一（あまぎ・こういち）が会場で転落死を遂げる。その被害者