俳優のディーン・フジオカが主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜後10：00）の第7話（27日）にお笑いトリオ・ネプチューンの堀内健が出演することが発表された。堀内がフジテレビの連続ドラマに出演するのは、2004年放送の『ワンダフルライフ』以来、実に約22年ぶりとなる。【動画】重要な手がかりが散りばめられた『LOVED ONE』本予告映像第7話で描かれるのは、放送20周年を迎えた人気バラエティー