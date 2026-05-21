能面でクスクス…さらにそのビジュアルで日本刀を構えだす少女。「パパ、たたかいごっこしよ」と現れた娘の“殺意の高い”姿が、X上で1700万表示を超える話題に。「和風ホラーゲームに出てくるボス感…」「めっちゃヤバい範囲攻撃するタイプ」など不気味さと強キャラ感に圧倒され、ファンアートも繰り広げられる人気ぶりを見せている。そんな“たたかいごっこ”を繰り広げる親子について、父のソロミツ（＠sorokage）さんに話を