ダブルツリーbyヒルトン大阪城は、「ピーチアフタヌーンティー」を6月1日から8月31日まで提供する。スイーツは飴細工で瓦屋根を表現した「天下統一の大阪城ムースケーキ」、南蛮文化を象徴する「信長が愛した金平糖」、南蛮菓子の代表であるカステラをアレンジした「桃とはちみつのカステラ〜南蛮菓子との出逢い〜」、船上での宴を表現した「ピーチメルバライムの香り〜豪華絢爛な舟に乗って〜」などをそろえた。セイボリー