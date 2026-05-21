生成AIが急速に普及し、あらゆる仕事が効率化されると期待される現在。しかし、なぜか「生産性がこんなに上がった」という報告が少なすぎないだろうか。実は、この問題へのカギを30年も前に指摘していた人物がいる。ピーター・ドラッカーである。『プロフェッショナルの条件――いかに成果をあげ、成長するか』には、知識労働者が生産性を飛躍的に高めるための原理が明快に示されている。本連載では、『知の巨人』『マネジメントの