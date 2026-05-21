江戸時代から栄えていた人形町界隈は、路地を歩けば歴史を感じさせる老舗がそこかしこ。しかし今、オフィス街と住宅地が混在した落ち着きあるエリアに、勢いある新店が相次いでオープンしていた。中でも“名店の予感”を醸すお店をご紹介します。洋あり和あり、シックあり、カジュアルあり。夜だけでなくランチもあり。人形町の奥深さを味わってみてください。ワインを持つ手がぐいぐい進む骨太のビストロ料理『Bistro tercera（ビ