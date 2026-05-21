私たちが「スマホを見る時間」は、平均で14年以上。そんな衝撃的な事実とともに、「時間が溶けていく毎日」から抜け出す方法を示した1冊が『脱スマホ術』です。著者・戸田大介さんは、500万ダウンロード突破の国内No.1集中アプリの開発者。開発者だからこそ分かる、スマホが時間を溶かすメカニズムと、ダラダラを解消するための具体策を聞きました。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）デフォルト設定だと、97％の人がスマホ依存に