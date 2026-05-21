映画監督・脚本家 長久允（ながひさ・まこと）氏の著書、『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』の刊行を記念したトークイベントが、大阪で開催された。ゲストに迎えたのは、映画監督の今泉力哉（いまいずみ・りきや）氏。「脚本どう書いてますか」をタイトルとして、真逆とも言える2人の脚本の書き方と、物語を作ることへの怖さが語られた。（文／飯室佐世子）「マブダチ」と「変な関係」長久允（以下