韓国女子サッカーの“象徴”が流した涙に、母国メディアも同情的にその心情を伝えている。５月20日に水原総合運動場で開催された2025-26女子アジア・チャンピオンズリーグの準決勝で、水原FCウィメン（韓国）は、ネゴヒャン女子サッカー団（北朝鮮）と対戦。１−２で敗れ、決勝進出を逃した。この一戦を韓国メディア『イデイリー』は、「“雨に混じった涙”誰がチ・ソヨンを責められようか...“もう一度、挑戦したい”」と見