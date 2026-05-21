6月にFIFAワールドカップ2026に挑むサッカー日本代表。現役時代はキャプテンとして3大会連続出場した長谷部誠コーチは、今度は首脳陣として初めてのワールドカップに臨みます。20日取材に応じた長谷部コーチは「日々対戦相手を分析していて、僕の場合はヨーロッパを拠点にこの半年間は日本代表選手の試合、トレーニングを多く足を運んで見に行っていました。そういう意味ではだんだんといよいよだなと言う感覚はあります」と話しま