フライブルクを破って初優勝を果たし、喜ぶアストンビラの選手ら＝イスタンブール（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】サッカーの欧州リーグは20日、トルコのイスタンブールで決勝が行われ、アストンビラ（イングランド）がフライブルク（ドイツ）に3―0で快勝し、初優勝した。1995〜96年シーズンのイングランド・リーグカップ以来となる主要タイトル獲得となった。アストンビラは前半にティーレマンスらのゴールで2点を先取。