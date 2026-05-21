【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）が4月に開いた連邦公開市場委員会（FOMC）で、大半の参加者が、物価上昇率が継続して2％を上回る場合には、利上げなどの金融引き締めが適切になるとの考えを示したことが20日、明らかになった。中東情勢悪化でエネルギー価格が高騰しインフレ加速への警戒を高めていることが浮き彫りになった。FRBが4月28、29両日のFOMCの議事録を公表した。パウエル議長の下で開いた最後のFOMC