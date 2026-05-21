全国赤十字大会への出席後、職員らに声をかけられる皇后さま。（左から）秋篠宮妃紀子さま、常陸宮妃華子さま、寛仁親王妃信子さま、高円宮妃久子さま（2026年5月12日、写真：共同通信社）皇族数の減少を背景に、国会では女性皇族の結婚後の身分保持を含む皇族数確保策の議論が進んでいる。制度の行方に注目が集まる一方で、女性皇族方が現在実際に担われている公務の具体的な内容は、意外なほど知られていない。宮内庁の外国