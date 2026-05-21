「阪神８−７中日」（２０日、甲子園球場）阪神は七回終了時点で０−７から奇跡的な逆転勝利を挙げた。同点の九回、先頭の森下がサヨナラ本塁打を放った後には、本塁付近でヒーローを迎える歓喜の輪ができた。その最前列にはドラフト１位・立石（創価大）の姿が。プロ入り後、１軍では初のサヨナラシーンでも木浪、植田、熊谷、坂本らとともに森下の生還を待ち構えていた。早くもチームに溶け込んでいることが垣間見えるシー