次代を担う逸材たち〜アマチュア野球最前線第10回 関東学園大附・田村瑛輝4月22日。群馬県伊勢崎市のセブンナッツスタジアムで行なわれた春季関東地区高等学校野球大会群馬県予選の３回戦は、水曜日の昼間とあって応援席以外は閑散としていた。だが、ネット裏の一角だけは異様な熱気に包まれていた。なぜなら、赤丸急上昇中の投手を視察するため、NPB８球団９人のスカウトが集結していたからだ。プロ注目の大型左腕・関東学園