晴れでも雨でも！ 初夏のご機嫌スタイル 明るく晴れた日も、蒸し暑い雨の日も、お気に入りのアイテムでハッピーに！ 涼しげなウエアから、使いやすいバッグまで、初夏を楽しくする手作りを集めました。そでがポイント！ 着回しが楽しいブラウス 露出が多くなる夏は、洋服のそで丈や着丈が気になるところ。 今回は、身ごろのパターンは共通で、そで丈や着丈を自由にアレンジできるブラウスを紹介します。 自分好み