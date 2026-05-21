中国では人型ロボットが30分に1台のペースで量産されている。その正体はロボット産業ではなく、ドローンとEVが20年かけて育てた量産モーター産業の最終形態だ。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「中国の脅威は本物だが、日本には工場自動化で50年磨いた精度・信頼性・現場改善文化がある。この資産を“学習し続ける組織”に接続し直せれば、日本の製造業は再び世界の主役になれる」という――。（第2回／全5回）