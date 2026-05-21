親が亡くなった後、実家をどうするべきか悩む人は少なくありません。特に、「空き家のままだと税金が高くなる」と聞くと、不安を感じる人も多いでしょう。実際、空き家を長期間放置すると、固定資産税の負担が増える可能性があります。 また、相続した空き家には、一定条件を満たすことで利用できる税金の特例もあります。本記事では、空き家を売却する期限や注意点について解説します。 空き家を放置すると税金が