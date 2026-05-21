花の２区で記録と記憶の両方に残る快走を見せた山梨学院大・モグスphoto by AJPS/アフロ箱根路を沸かせた韋駄天たちの足跡連載15：メクボ・ジョブ・モグス（山梨学院大／2006〜2009年）いまや正月の風物詩とも言える国民的行事となった東京箱根間往復大学駅伝競走（通称・箱根駅伝）。往路107.5km、復路109.6kmの総距離 217.1kmを各校10人のランナーがつなぐ襷リレーは、走者の数だけさまざまなドラマを生み出す。すでに100回を