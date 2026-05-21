久保康生コーチが言及…「永久的にいい選手はいません」エース復活へ、光が見えたかもしれない。本調子を欠く巨人・戸郷翔征投手は今季、開幕2軍スタートとなった。5月4日に1軍昇格して3試合に登板し、19日のヤクルト戦（いわき）で7回無失点と好投し、ようやく今季初勝利を挙げた。過去に岩隈久志投手ら数多くの好投手を育成し、昨年は田中将大投手の復活を支えた久保康生巡回投手コーチが、戸郷の現状と今後の見通しに言及した