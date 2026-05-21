企業は環境変化に適応できなければ淘汰される。経営コンサルタントの森生明さんは「同じ総合電機メーカーでありながら、ソニーグループと日立製作所が評価を高めた一方、東芝は非上場化へと追い込まれた。3社の明暗を分けた決定的な要因がある」という――。（第1回）※本稿は、森生明『会社の値段［新版］』（ちくま新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Michael Derrer Fuchs※写真はイメージです - 写真＝iStoc