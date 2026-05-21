5月20日、大井競馬場で行われた11R・大井記念（S1・4歳上・ダ2000m）は、矢野貴之騎乗の3番人気、サントノーレ（牡5・大井・荒山勝徳）が快勝した。6馬身差の2着にサヨノネイチヤ（牡7・大井・坂井英光）、3着にディープリボーン（牡6・大井・真島大輔）が入った。勝ちタイムは2:04.2（良）。1番人気で野畑凌騎乗、ドゥラエレーデ（牡6・大井・藤田輝信）は13着、2番人気で和田譲治騎乗、リベイクフルシティ（せん6・大井・宗