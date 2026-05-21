ベッツとアデルが米メディアで言及したドジャースの大谷翔平投手に関する“打撃不振報道”について、同僚のムーキー・ベッツ内野手が“違和感”を口にした。米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」のトーク番組に出演し、打撃の調子が落ちたことを注目される現状に対し、「様々な形で試合に貢献してくれていることを忘れてしまうんだよ」と、二刀流ならではの多大な貢献度を強調している。同メディアの野球アカウン