JRAは5月20日、萩原清調教師（美浦）が病気のため死去したと発表した。67歳だった。萩原調教師は1982年に厩務員として競馬界入りし、翌83年から調教助手を務めた後、1996年に調教師免許を取得。同年12月に美浦で厩舎を開業した。1999年の共同通信杯4歳S（現・共同通信杯）をヤマニンアクロで制し、重賞初勝利をマーク。2009年にはロジユニヴァースで日本ダービーを制覇し、悲願のG1初制覇を果たした。【クイーンC】良血ドリ