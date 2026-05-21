投資した株式の株価が下がったらどうするか。ファイナンシャルプランナーの藤原久敏さんは「多くの人は、保有株の状況が変化したとき『売るべきか』『保有を続けるべきか』迷ってオロオロしてしまう。私はあることを意識することようになって、判断に迷うストレスが大きく軽減された」という――。写真＝iStock.com／peshkov※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／peshkov■減配発表で、資産10万円減…2026年4月10日、高配当株