東京・練馬区の女子中学軟式野球チーム「練馬シャイン」の指導方針今春、日本一に輝いた佐久長聖の主力選手を輩出するなど、女子高校野球の強豪校に多くのOGを送り出している、東京・練馬区の女子中学軟式野球チーム「練馬シャイン」。現在は地元練馬区を中心に、近隣の西東京市や杉並区などから集まった24人の選手で構成されている。「全員にしっかり目が行き届き、全員が練習で十分にボールを触れる環境を維持するためには、1