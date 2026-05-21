リカバリー・カバヒコ（青山美智子、光文社文庫）望月の烏〈八咫烏シリーズ１０〉（阿部智里、文春文庫）星の教室（郄田郁、ハルキ文庫）君のクイズ（小川哲、朝日文庫）倫敦スコーンの謎（米澤穂信、創元推理文庫）一次元の挿し木（松下龍之介、宝島社文庫）本屋さんのある街で（凪良ゆう、瀬尾まいこほか、文春文庫）水車小屋のネネ（津村記久子、毎日文庫）方舟（夕木春央、講談社文庫）未来（湊かなえ、双葉文庫）