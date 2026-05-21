東京シティ競馬（TCK）は、大井競馬所属のエリオネ・シャベス騎手について、開催執務委員長指示事項違反により騎乗変更を命じたと発表した。発表によると、シャベス騎手は調整ルーム内で外部との通信を行っていた事実が判明。これを受け、特別区競馬組合競馬実施規則第39条第1項第2号に基づき、5月22日まで騎乗変更の措置が取られた。また、処分委員会による正式な処分が決定するまでの間、同騎手の騎乗を拒否するとしている