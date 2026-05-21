多くのフェムケアメーカーや研究所のアンケート調査を見ると、デリケートゾーンのかゆみを経験したことのある人、実際悩んでいる人は6割〜8割近くだと伝えている。原因はさまざまで、なにより婦人科での受診を早くする必要がある。ただ、下半身だとどうしても少し恥ずかしくて、行かずに済むなら行きたくないと思うのも当然だろう。認知症の母、ダウン症の姉、酔っぱらいの父と暮らしていた日々をつづるにしおかすみこさん連載「ポ