韓国代表に対する期待が高まっている。サッカー統計メディア『FootMob』は5月20日（日本時間）、北中米W杯本大会の出場国プレビューを公開し、韓国代表の戦力を詳細に分析した。【写真】2026W杯韓国代表リストグループAに属する韓国は、6月12日のチェコ戦を皮切りに、19日にメキシコ、25日に南アフリカと激突する。同メディアは、出場国を紹介するシリーズの第4弾として韓国を取り上げ、その安定した戦力と継続性に強い関心を示し