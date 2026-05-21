西垣通・東京大名誉教授＝岩下毅撮影 コンピューターの開発に長年携わり、人と情報との関わりを思索してきた東京大名誉教授の西垣通さん。今の子どもを取り巻くデジタル環境をどう見ているのかを聞いた。AIを教育の場で使うことが広がっています。人が使う際の基本は「自分でジャッジできるものについて使う」ことだと考えます。主導権は人間にあるべきです。漢字や英語のつづりを忘れてしまった、英文を書くときにチェ