最下位予想のヤクルトがまさかの快進撃評論家のほとんどが、最下位と予想していたヤクルトスワローズが、首位争いを繰り広げ、5月18日の時点で26勝16敗。貯金10で、二位阪神に2ゲーム差をつけるという信じられない好成績を残しています。しかも、実績のある山田哲人内野手、塩見泰隆外野手、高橋圭二投手といった、オールスターやWBC・五輪に出場した主力どころが、ほとんど故障で、年来のファンである私も、名前も知らなかった二