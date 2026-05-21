「コレ」の正式名称、知っていますか？突然ですが、「コンセントに差し込むやつ」の正式名称、知っていますか？スマホの充電器や家電を使うとき、何気なくコンセントに差し込んでいるあの部分。普段は「コンセント」とまとめて呼んでしまいがちですが、実は差し込む側にもちゃんと名前があります。気になる正解は次のページです！答えは・・・「差込プラグ」でした！差込プラグは、電気機器のコードの先についている、コンセントに