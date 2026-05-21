選挙なき｢大統領｣ゼレンスキー昨年2月、ドナルド・トランプ大統領は自らのSNS、TruthSocialにおいて、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領を、「選挙なき独裁者、ゼレンスキー」（Dictator without Elections, Zelenskyy）と表現したことがある。2024年5月20日に、大統領の5年の任期が切れたにもかかわらず、戒厳令を理由に居座りつづけているゼレンスキーを厳しく揶揄（やゆ）するものだった。それにもかかわらず、ゼ