高市早苗首相の肝煎りで進められている"日本版CIA"の創設。現行の内閣情報調査室（内調）を格上げして「国家情報局」を新設する構想だが、本当に内実が伴ったものとなるのか──ある文書をめぐる経過を辿ると、重大な懸念が浮上した。元朝日新聞ソウル特派員のジャーナリスト・鈴木拓也氏がレポートする。【写真】『世界日報』が報じた「北朝鮮内部文書」に関する記事誤字脱字の多い文書日本の情報収集や分析力を強化する国家