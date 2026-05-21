ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが２１日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）を２日連続で休んだ。安住アナは１９日の同番組内で「私なんですけど、アドレナリンの量が減りましたので明日（２０日）明後日（２１日）と年末の代休をいただきます」と理由と共に発表していた。予告通りの連休にの日、吉村恵里子アナが「安住アナウンサーは今日はお休みです」と告知した。さらに別の