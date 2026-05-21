「10年間に及んでいじめられていた先輩芸人がいる」2026年5月5日に配信されたABEMA番組「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」での中山功太（45歳）のこの発言は、ネットを中心に大きな騒動に発展した。中山が「世間的には好感度が高く、めちゃくちゃ売れている先輩芸人」などと語ったことで、配信直後からSNS上では犯人捜しが過熱。やがて“先輩芸人”が「サバンナ」の高橋茂雄（50歳）であることが判明するが、特定のきっかけとな