なぜ社長夫人は京都新聞で絶大な権力を振るうようになったのか。その裏には、これまで明かされることのなかった会社との「約束」があった。取材・文： 藤岡 雅（ふじおか・ただし、本誌記者）／'75年、福岡県生まれ。編集プロダクションを経て、'05年12月より週刊現代記者。キヤノンをめぐる巨額脱税事件など経済分野を幅広く取材。'21年に『保身 積水ハウス、クーデターの深層』（KADOKAWA）を出版「裏社会の大物」が仕切る席で京