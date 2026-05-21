キューバでは、原油の備蓄が枯渇し、人々の生活に甚大な影響が生じている。また、エネルギー輸入依存度の高いアジア諸国では、ホルムズ閉鎖によってすでに深刻な影響が表面化している。原油備蓄が多い日本は、そこまで追い詰められてはおらず、「ホルムズ問題はいずれ解決されるだろう」という漠然とした期待がある。しかし、世界ですでに生じている事態を軽視すべきではない。「石油のない社会」の初めての実例：キューバの惨状原